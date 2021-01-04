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'Turizm kenti' Bursa'da, turistlere başkan sürprizi

İHA

'Turizm kenti' Bursa'da, turistlere başkan sürprizi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin turizm merkezi Yeşil’de, karşılaştığı turistlerle sohbet etti ve hediyeler takdim etti.
Başkan Yılmaz’ın, gözlemlerde bulunmak ve saha çalışmalarını incelemek üzere düzenlediği dünkü programda, turistik Yeşil semti de vardı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan külliyelerden; Yeşil Külliyesi’nde, turizm açısından yapılması gerekenlere yönelik olarak, güncel yeni bir incelemede bulunuldu. Başkan Yılmaz, Yeşil Türbe’siyle ününü duydukları Yeşil Külliyesi’ni görmeye gelen yabancı bir turist kafilesiyle karşılaştı. Bursa’nın turizminde, Yeşil Türbe’yle özdeşleşen ve turistik hediyeler satılan ünlü Tarihi Sıra Evler’e de misafir olan Başkan Yılmaz, turist kafilesi ve rehberiyle sohbet etme imkanı buldu.
Başkan Yılmaz, Kolombiyalı turist kafilesiyle sohbetinde, “Bursa, bir tarih kentidir ve böyle bir kentin tarihi, ünlü simge eserlerine ev sahipliği yapan Yıldırım ilçemize, hoş geldiniz. Yıldırım, tarihi eserleri ve değerleriyle beraber, büyük bir ilçedir. Yıldırım, aynı zamanda bir ilçe, tarihi merkez ve koridoruna sahip ilçedir. UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ olarak tescil eden külliyeleri ve Cumalıkızık Mahallesi çok önemlidir" dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kafileye rehberlik eden Sofia Arte’den de, Bursa ve Yıldırım’a dair izlenimler edindi. Arte, “Bursa, günübirlik turlar için İstanbul’dan Osmangazi Köprüsü’yle artık kolay ulaşabilen bir turizm merkezi oldu. Yeşil de, Ulucamii’yle beraber, başlıca değer. Bursa, İstanbul’a kıyasla temiz ve güvenli kent olması münasebetiyle sıklıkla tur düzenliyoruz" dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın konuğu turist kafilesine sürpriz yaparak, simgesel turistik hediyeler takdim etti. Başkan Yılmaz, kendisiyle selfie çeken turist kafilesiyle ayrıca hatıra olarak toplu fotoğrafta buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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