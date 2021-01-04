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(Özel) Göletin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler Ormanların içindeki bu gölet kuş cenneti gibi

İHA

(Özel) Göletin ortasına mini ev yapıp kuş cennetine çevirdiler Ormanların içindeki bu gölet kuş cenneti gibi

Bursa’da gölün ortasına yapılan mini kuş eviyle ormanların içindeki gölet kuş cennetine döndü.
Nilüfer İlçesi Kayapa göleti ormanların arasında doğa harikası bir gölet Uludağ’dan gelen sularla beslenen göletin suyu tarımsal sulamada kullanılıyor. Doğası ve manzarasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan gölettin ortasına hayvan severler buradaki kuşlar için mini ördek evi yaptı. Evcil ördeklerin yanısıra burada zamanla yabani ördekler de kalmaya başladı. Göletin üstü biranda kuş cennetine döndü. Yüzlerce ördek göletin üstünde yüzerken, bölgede yaşayan köylüler avcıların ördekleri vurmasına asla izin vermiyor. Gölette yüzen ördekleri gören farklı kuş türleri de buradaki gölete gelerek konaklıyor. Doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölet üzerinde bulunan sürüler halindeki kuşlarla buraya ziyaret edenlere seyrine doyum olmayan zaman geçirtiyor. Gölete gelen köylüler ve hayvan severler ise buradaki kuşları ekmek ve yem atarak besliyor.
Ördekleri gözleri gibi korudukları ifade eden Tahtalı Köyü Muhtarı Mehmet Oktay, "Göletin üzerindeki kuş evlerini bizim arkadaşlarımız yaptı. Buraya evcil ördekler saldık. Burada yabani ördekler de kalmaya başladı. Burada doğal bir güzellik var. Kuşlar bu güzelliğe ayrı bir güzellik katıyor. "Biz bu göletin üzerindeki evleri ördeklerin yavrularını tilkiler ve yabani hayvanlar yemesin" diye yaptık. Buradaki evlerde çok sayıda yabani kuş kalıyor. Burası bir kuş cenneti gibi oldu adeta" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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