Bursaspor, evinde puanları topladı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Taraftar desteğiyle birlikte geçen yıllarda iç sahada güçlü bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle taraftarından yoksun bir şekilde maçlara çıkmasına karşın, evindeki etkinliğini koruyor.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 27 puan ile 9'uncu sırada tamamlayan Bursaspor, puanlarının 15'ine iç saha maçlarında ulaştı. Evinde 5 galibiyet alan, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan Bursa ekibi, bu mücadelelerde 16 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da iç saha avantajını kullanan Bursaspor, ilk iki turu sahasında geçerek yoluna devam etti.

Sezona iç sahada Adana Demirspor karşısındaki 3-1'lik mağlubiyet ile başlayan yeşil-beyazlılar, sonraki iç saha karşılaşmasında Giresunspor'a da 2-1 yenildi. Ancak, bu noktadan sonra yükselişe geçen Bursa temsilcisi; sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1, Boluspor'u 4-2 ve Adanaspor'u da 1-0 yenerek evinde üst üste galibiyetler aldı. Daha sonra Ümraniyespor'a evinde 3-1 kaybeden Bursaspor, Samsunspor'u 3-0 ve Eskişehirspor'u da 2-1 yenerek, yeniden iç saha etkinliğini tabelaya yansıttı.

Bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda da iki maçı evinde oynayan Bursaspor, ilk olarak Karşıyaka'yı penaltılar sonucu elerken, 1922 Konyaspor'u da 1-0 ile geçerek tur atlayan taraf oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-04 10:47:24



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