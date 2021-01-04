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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da dağ ilçelerindeki atık sorunu tarih oluyor

İHA

Bursa'da dağ ilçelerindeki atık sorunu tarih oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde vatandaşların yaklaşık 30 senedir beklediği ‘Orhaneli ve Keles Katı Atık Aktarma Merkezi’ni 2021 Mart ayında hizmete açmaya hazırlanıyor. Orhaneli ilçesinin güçlü turizm ve tarım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu projenin Orhaneli’ye güç katacağına inanıyorum” dedi.
Bursa’da altyapı ve çevre yatırımlarına öncelik vererek daha yaşanılabilir bir kent oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarının ıslahı konusunda önemli mesafe kat etti. Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25’ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde de meselenin çözümü için başlattığı çalışmalarda sona doğru geldi. Bu ilçelerdeki evsel nitelikli atıklarının sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması amacıyla Orhaneli ilçesine yaptırılan ‘Katı Atık Aktarma İstasyonu’nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan ile birlikte çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
“2021 Mart ayında hizmette”
Bursa'nın 17 ilçesinde altyapıda ve üstyapıda önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediyesi ile işbirliği içerisinde ‘Katı Atık Aktarma İstasyonu’nun çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bir şehrin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden bir tanesinin de atıkların sağlıklı bir şekilde bertarafı olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, çöplerin ayrıştırılarak ekonomiye de kazandırılmasının aktarma istasyonuyla daha kolaylaşacağını dile getirdi. Orhaneli Gazipaşa Mahallesi ve Keles Kirazlı Mahallesi’nde inşa edilen katı atık aktarma istasyonu ihalesinin geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Keles ile ilgili itiraz sonrası yerle alakalı değişimi de yaptık. Orada da çalışmalar başladı. Orhaneli'deki bu alan yaklaşık 11 dönüm. Keles’teki alan ise 4 dönüm civarında. Orhaneli katı atık aktarma istasyonundaki imalatlar, inşaatları devam ediyor. Saha düzenleme çalışmaları ve kantar binası imalatları devam ediyor. Keles katı atık aktarma işinde betonarme bina kazısı yapıldı. Grobeton imalatları tamamlandı. Katı atık aktarma istasyonlarının toplam maliyeti 5 milyon 400 bin TL civarında. İnşallah 2021 Mart ayı gibi gayet modern şekilde Orhaneli’den ve kırsal mahallelerinden toplanan çöplerin aktarımını sağlayacağız. Suların yanı başındaki arıtma tesisinde arıtılması temin edilecek. Ayrıca çöpler ayrıştırılarak ekonomiye de kazandırılacak. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Her ne kadar parklar, bahçeler, yollar önemli olsa da altyapı, çöplerin toplanarak bertaraf edilmesi de şehirlerin gelişmişliğinin en önemli gösterdiğini olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Orhaneli’de bunları görmek sevindirici. Orhaneli hem kırsal turizm hem de tarımda çok önemli fırsatları barındırıyor. Orhaneli için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim öncelikli konu. Bu projenin Orhaneli’ye güç katacağına inanıyorum” diye konuştu.
“30 yıldır beklenen proje”
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, Katı Atık Aktarım Merkezi’nin ilçe için önemli projelerden biri olduğunu belirtti. Orhaneli halkının 2530 seneden beri bu projeyi beklediğini ifade eden Aykurt, “Çöp dökülen ve depolanan yer, ilçe merkezinin yakında bulunuyor. Çöplerin yakılarak yok edilmesi sebebiyle HaziranTemmuzAğustos aylarında başlayıp yılsonuna kadar devam eden kötü koku halkımızı çok rahatsız ediyordu. Bu yüzden bu proje ilçemiz için önem arz ediyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a proje verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Orhaneli olarak 30 senedir beklediğimiz projenin hayatı geçmesinden ötürü sevinç yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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