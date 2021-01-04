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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Sokağı’nda çalışmalar başladı

İHA

Çocuk Sokağı’nda çalışmalar başladı

6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı Çocuk Sokağı Projesi’nde, uygulama aşamasına geçildi.
Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözeten ve onları geleceğe hazırlayan çalışmalara önem veren Nilüfer Belediyesi, çocuklar tarafından tasarlanan “Oyun Engel Tanımaz Parkı”ndan sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan bir sokak ve park projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışması sonucu hayata geçirilecek olan Çocuk Sokağı Projesi’nde bu kez, 6 yaş grubundaki çocukların hayal gücü sokağa yansıtılacak.
Ön hazırlıkları 2016 yılında başlayan proje kapsamında ilk etapta 6 yaş grubu çocuklara harita, mimari, kent planlama, peyzaj ve estetik konularında bir dizi eğitim verildi. Ardından çocukların bu bilgileri de kullanarak hayallerini sokağa yansıtmaları ve nasıl bir sokakta oynamak istediklerini tasarlamaları istendi. Çocukların kenti algılamasını, onu yorumlamasını ve sorunlarına çözüm üretmesini sağlayan bu girişimin sonunda çocuklar, oyun odaklı düşündükleri için mekânda oyun alanları oluşturma konusunda farklı tutumlar sergiledi. Bu çalışmanın sonucunda çocuklar; boyanarak güneş görünümü verilmiş rögar kapakları, kütük ev, müzik duvarı, duvara asılı piyano, korsan gemisi, evcilik oyun alanı gibi ilginç tasarımlar ortaya çıkardılar.
Projenin ikinci aşamasında çocukların tasarımlarının mekâna taşınması için, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün de katkılarıyla ‘Çocuk Sokağı Çalıştayı’ yapıldı. Böylelikle son şekli verilen Çocuk Sokağı Projesi kapsamında; tanıtım duvarı, boyama duvarı, bisiklet park elemanı, evcilik alanı, müzik alanı, kütük oyun ve dinlenme alanı, ahşap kayık, sulu kum alanı, korsan gemisi gözlem tepesi, tünel geçişler, doğal kaymatırmanma alanı, aktif oyun alanı, denge elemanı, salıncak, trambolin, açık hava derslik alanı, çim amfi gibi alanlara yer verildi.
Ayrıca sokak kısmında yapılan düzenlemede özgün bir anlayış ele alınarak “yavaşlatılmış sokak uygulaması” yapılmasına karar verildi. Yayaların ve araçların birinin diğerine üstün olmadan, birbirlerine saygılı ve birlikte davranmalarını ifade eden “yavaşlatılmış sokak uygulaması” kapsamında; projenin uygulanacağı 3 sokakta tek yön uygulamasına geçilerek, araç yolu genişliği azaltılacak. Alanda mevcut olan rögar kapakları ve yangın hidrantları da çocukların tasarladığı gibi boyanacak.
Bu çalışmayla 6 yaş grubundaki çocukların hayallerini sokağa yansıtacak olan Nilüfer Belediyesi, projenin uygulama aşamasını başlattı. Çamlıca Mahallesi Lale Sokak, Begonya Sokak, Öğün Sokak ve Övgü Sokak ile Çamlık Ormanın doğusunda yer alan park parselini kapsayan alanda hayata geçirilecek projenin kazı çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda uygulanacak projeyi yakından takip eden ve daha önce düzenlenen atölye çalışmalarına da katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 6 yaş gibi erken dönem çocuklarının tasarladığı bir sokak olarak, bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Çocuk gözüyle oluşturulmuş bu projenin çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, benzeri olmayan bu çalışma sonucu çocukların kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynayabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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