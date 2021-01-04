Bağlama sanatçısı kalbine yenik düştü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bağlama sanatçısı Şahmerdan Gül(60), geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama yapımı ve enstrüman eğitim öğretmenliği yapan Şahmerdan Gül´ü, ailesi sabah yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, sanatçının ölümünü tespit etti. Gül'ün cenazesi öğle namazı öncesinde Mahmudiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-04 13:44:14



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