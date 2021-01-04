Bursa Valisi Canbolat korona aşısının 2. dozunu da yaptırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çin'den getirilen COVID19 aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, aşının ikinci dozunu da yaptırdı.

Aşının ikinci dozunu da yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Vali Yakup Canbolat, "Deneme aşısının ikinci dozunu bugün oldum. Uludağ Tıp Fakültesindeki hocalarımıza ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkese sağlık ve afiyet dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.