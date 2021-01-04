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Osmangazi’de 6 bin 52 çift mutluluğa ‘evet’ dedi Gelin ve damatlar Osmangazi’yi tercih etti

İHA

Osmangazi’de 6 bin 52 çift mutluluğa ‘evet’ dedi Gelin ve damatlar Osmangazi’yi tercih etti

Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi’nde 2020 yılında toplam 6 bin 52 çiftin nikâhı kıyıldı. Ayrıca 823 yabancı uyruklu gelin ve damat da Osmangazi’yi tercih ederek, mutluluğa ‘evet’ dedi.
Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi, 2020 yılında en fazla yabancı uyruklu çiftin nikâhının kıyıldığı adres oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Bursa’ya gelen gelin ve damatlar, hayatlarının en önemli günleri için Osmangazi’yi tercih etti. Yıl içerisinde toplam 6 bin 52 çiftin mutluluğuna imza atan Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi’nde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 594, damatların yabancı gelinlerin Türk olduğu 39, gelinlerin yabancı erkeklerin Türk olduğu ise 190 nikah kıyıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle nikahları temizlik, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Pandemi sürecinde nikahlarımız biraz buruk geçiyor. Fakat, insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’da en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. 2020 yılında 6 bin 52 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Bu evliliklerin arasında yabancı uyruklu vatandaşlarımız da var. Aile kuran bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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