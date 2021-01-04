Şehitlerin adı camide yaşatılacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en büyük kubbeli camii olacak Oğlak Tepe’deki camiye şehitlerin adı verilecek.

Barış Mahallesi’nde 2019 yılı Ağustos ayında temeli atılan ve bugün itibariyle

dış cephesinde tuğla örme ve minare yükseltme işlemi devam eden Oğlak Tepe Camii, tamamlanmasının ardından ilçenin en büyük kolonsuz kubbeli camii olacak. Müftüs Ahmet Büyükgül, caminin 800 kişilik ibadet kapasitesine sahip olacağını söylerken, Oğlak Tepe Şehitler Camii Yaptırma Derneği Başkanı Ali Erol da, “ Ülkemizi canları pahasına koruyan şehitlerimizin ismini camimize vererek onları yâd edeceğiz” dedi.

İnşaatı hızla süren camide incelemelerde bulunan Müftü Ahmet Büyükgül, 2019 yılında temeli atılan caminin ilkleri barındıracağını söyledi. 700 metrekarelik camide, 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirten Büyükgül, “Camimiz, ana kubbeye bağlı 3 küçük kubbe ve buna bağlı 4 hilal kubbeden oluşacak. İlçenin en büyük kubbeli camii olacak. Cami içinde hiç kolon bulunmayacak. Yaşlılarımız ve engellilerimiz için de asansör bulunacak. Camimizin yapımında emeği ve desteği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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