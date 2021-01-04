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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 8 kişinin bulunduğu ikametgaha eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan M.G, R.S., İ.A., ve A.S. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.C.K, Y.K., D.A. ve N.S.'nin ise adli tahkikatı devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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