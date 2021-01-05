Alkolden ehliyetine el konulan sürücü polise yakalandı Sürücüyü savunan arkadaşının, "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" diye konuşması 'pes' dedirtti

Bursa'da daha önce alkolden ehliyetine el konulan sürücü, kısıtlama denetimlerinde yine polise yakalandı. Sürücünün yanındaki arkadaşının ise ağzından dökülen kelimeler 'pes' dedirtti. Sürücünün arkadaşı Ferit E., "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" dedi.

Korona virüs denetimleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir kamyonet sürücüsünün izin belgesinin olduğu ancak daha önceden alkolden dolayı ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Ekipler şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 2 bin 850 TL, kendisine ve araç sahibi olan annesine de ayrı ayrı ceza kesti. Cezayı duyan sürücü Murat B. "Benim bu kadar parayı nasıl kazandığımı siz nerden anlarsınız yazıktır günahtır. Tabi siz işten prim alıyorsunuz helal değil hakkım. Ben de o paraları ödemeyeceğim. Devlete hizmet etmeyeceğim" dedi.

Bu sırada onunla aynı arabada olan arkadaşı Ferit E. ise, "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" diye konuştu.

Soğukkanlılığını bozmayan polis memurları şahıs hakkında da işlem yaptı. Ferit E.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, sigara içmekten ve maskesiz gezmekten dolayı işlem yapıldı. Toplamda her iki şahsa 10 bin TL ceza kesildi.

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