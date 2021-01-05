Kısıtlamada otomobille şehir turuna çıkan 4 kişiye, 13 bin 939 TL ceza

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye 3 bin 150´şer liradan toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi. Ayrıca Ulaş D.´ye de alkollü araç kullanmaktan 1339 TL ceza uygulandı. Araçlarında bir miktar uyuşturucu ve döner bıçağı ele geçirilen şüphelilerden Ali Y., gazetecilerin `Neden çıktınız?´ sorusuna sürücü Ulaş D.´yi göstererek "Bunun yüzünden çıktık" cevabını verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Yıldırım ilçesi Atatürk Caddesi´nde kurulan uygulama noktasında 16 ABD 724 plakalı otomobili durdurdu. Polis, araçtaki Ulaş D., Ali Y., Metin Y. ve Halil A.´dan izin belgelerini istedi. Ancak araçtakiler izin belgelerinin olmadığını söyledi. Şüphelilerden sürücü Ulaş D.´nin 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu madde, biri döner bıçağı olmak üzere 3 bıçak ve uyuşturucu içmeye yarayan aparat bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Halil A.´nın cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Gazetecilerin `Neden çıktınız?´ sorusuna şüphelilerden Ali Y., sürücüyü işaret ederek "Bunun yüzünden çıktık" şeklinde yanıt verdi.
4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer liradan toplam 12 bin 600 TL ceza uygulandı. Ayrıca Ulaş D.´ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-01-05 10:12:16
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