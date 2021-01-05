Kısıtlamada eşinin aracıyla gezmeye çıktı, 4 saatlik kovalamacayla yakalandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen eşinden habersiz otomobilini alıp, dolaşmaya çıkan Fatih K. ile arkadaşı Özkan O., polis ekiplerince akaryakıt istasyonunda yakalandı. Polisten kaçan ve 4 saatlik kovalamaca sonunda gözaltına alınan ikiliye toplam 15 bin 429 TL ceza kesildi. Araçta bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi´nde meydana geldi. Fatih K., sokağa çıkma kısıtlamasında, eşinin otomobiliyle dolaşmak istedi; ancak Hatice K., kabul etmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anahtarı izinsiz alan Fatih K., 16 KDV 53 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Hatice K.´nin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatih K.'nin olası kaçış güzergahlarında bekleyerek, bölgeye giriş ve çıkışlarda denetim yaptı. Fatih K., Ankara Yolu Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında, polisin `dur´ ihtarına uymayarak, otomobille kaçtı.
4 SAATLİK KOVALAMACA, AKARYAKIT İSTASYONUNDA BİTTİ
Çalışmalarını sürdüren ekipler, Fatih K.'nin kullandığı aracın Mevlana Mahallesi´nde Plaka Tanıma Sistemi´ne (PTS) takıldığını gördü. Bunun üzerine takip başlatan ekipler, aracın 11 Eylül Bulvarı´ndaki akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. 4 saatlik kovalamacanın ardından Fatih K. ile araçta bulunan arkadaşı Özkan O., akaryakıt istasyonunda yakalanarak, gözaltına alındı.
2 KİŞİYE 15 BİN 429 TL CEZA
'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 1 ay önce de ceza yediği öğrenilen Fatih K., tekrar ceza almaktan korktuğu için kaçtığını iddia etti. Polis memuru ise Fatih K.´ye "Yapmayın böyle şeyler, kocaman adamlarsınız" diyerek, tepki gösterdi. Ayrıca otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Fatih K.´ye 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'hız sınırını ihlal'den 2 bin 500 TL, 'drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek'ten 6 bin 141 TL, 'kırmızı ışık ihlali'nden 288 TL, 'polisin dur ihtarına uymamak'tan 200 TL olmak üzere toplam 12 bin 279 TL ceza kesildi.
Özkan O.´ya da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Otomobil ise yapılan incelemenin ardından ruhsat sahibi Hatice K.´ye teslim edildi. Fatih K. ve Özkan O.´nun emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-01-05 11:03:02
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