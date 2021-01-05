Karacabey’de modernleşme çalışmaları tam gaz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerden İkizce, Orhaniye ve Yenikaraağaç’ta yapılan parke taş ve yol düzenleme çalışmalarını incelemek üzere mahallelere ziyaretler gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları ve âzâların eşlik ettiği ziyarette, mahalle sakinleri de çalışmalardan ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Ali Özkan, Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde devam eden parke taş ve yol düzenleme çalışmalarını yerinde incelemek için ilk olarak İkizce Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Özkan, Muhtar Mümin Ereselli ve mahalle sakinleriyle birlikte yapılan çalışmaları incelerken, Ereselli mahalle halkı adına Özkan’a çiçek takdim etti.

Muhtar Ereselli yaptığı açıklamada, “Mahallemize Karacabey Belediyemiz tarafından 12 bin metrekare parke taş döşendi. Sadece parke taş değil, belediyemize ait olan bazı yollara sathi kaplama yapılırken, arazi yollarımıza da stabilize malzeme dökülerek özellikle üretim yapan çiftçilerimiz için önemli bir kolaylık sağlandı. Mahallemiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dört bir yanda çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı Ali Özkanda burada yaptığı açıklamada, “Şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız sürüyor. İkizce’de incelemelerde bulunmaya geldik. Mahallemizde yaklaşık 12 bin metrekare parke taş çalışması yapıldı. Sadece parke taş değil, yanında satıh asfalt kaplama çalışmalarımız da oldu. Buna ilaveten çiftçilerimizin kışında tarlalarına ulaşmalarını sağlamak adına arazi yollarına stabilize malzeme dökerek,yolların kış aylarındaki kötü hava koşullarında da kullanabilmesini sağladık.Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha yükseltmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına bu çalışmalarımız tüm mahallelerimizde olduğu gibi İkizce’de de de devam ediyor. İkizce halkına hayırlı olsun” dedi.

Özkan’ın bir sonraki durağı ise Orhaniye ve Yenikaraağaç mahalleleri oldu. Bu mahallelerde de muhtar, âzâlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özkan, ekipler tarafından buralarda da tamamlanan parke taş çalışmalarını inceledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bu 3 kırsal mahalleye toplam 30 bin metrekare parke taşı döşedi.

Orhaniye Mahallesi’nde çalışmalar devam ederken,bunun yanında 5 bin metre satıh kaplama asfalt yapılarak, arazi yolları da stabilize malzeme ile sağlamlaştırılıp, kötü hava şartlarında da yolların kullanılması sağlandı.

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