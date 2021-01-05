Bursa’da araç çarpan çakal tedavisinin ardından tabiata salındı

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Bursa’da araç çarpan çakal, tedavisinin ardından ormana salındı.

Yaklaşık 3 ay önce Bursa’nın Mudanya ilçesinin Mesudiye Mahallesi’nde bir çakala araç çarptı. Aracın çarpması ile komaya giren talihsiz hayvan, Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner hekimlerce tedavi edilen çakal, hayata tutundu. Son sağlık kontrolleri yapılan çakal Karacabey Longoz ormanlarına salındı.

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