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Bursa’da araç çarpan çakal tedavisinin ardından tabiata salındı

İHA

Bursa’da araç çarpan çakal tedavisinin ardından tabiata salındı

Bursa’da araç çarpan çakal, tedavisinin ardından ormana salındı.
Yaklaşık 3 ay önce Bursa’nın Mudanya ilçesinin Mesudiye Mahallesi’nde bir çakala araç çarptı. Aracın çarpması ile komaya giren talihsiz hayvan, Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner hekimlerce tedavi edilen çakal, hayata tutundu. Son sağlık kontrolleri yapılan çakal Karacabey Longoz ormanlarına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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