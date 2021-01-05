Araç çarpmasıyla yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da 3 ay önce araç çarpması sonucu yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Mudanya ilçesi Mesudiye Mahallesi´nde yaklaşık 3 ay önce araç çarpması sonucu yaralanan çakal, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirildi. Merkezdeki veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan çakal, sağlığına kavuştu. Çakal, yetkililer tarafından Karacabey Longoz Ormanı´ndaki doğal ortamına salındı. Çakalın doğaya salındığı anlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 2´nci Bölge Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi, Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Merkezimizde tedaviye alınan çakalın sağlığa kavuşmasının ardından doğaya salıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-01-05 12:05:54
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