Bursaspor Kulübü, Fethi Sekin’i unutmadı

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Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce hain saldırıcı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce bugün hain bir saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı. Anma mesajı yayımlayan Yeşil beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı: “4 yıl önce İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen hain terör saldırısında teröristlere karşı kahramanca mücadelesinde şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin’i saygı ve rahmetle anıyoruz.”

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