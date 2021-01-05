TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde Keravnos'u ağırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos´u konuk edecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki karşılaşma 20.00´de başlayacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´ndeki ilk sezonunda B Grubu´nda play-off´a kalma mücadelesi veren TOFAŞ, 5'inci hafta karşılaşmasında sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 takımın üst tura yükseleceği grupta bir maç eksiği bulunan ve 1 galibiyet-2 mağlubiyet ile 3'üncü sırada yer alan Bursa ekibi, ilk maçta deplasmanda 74-84 mağlup ettiği rakibini evinde de yenerek tur mücadelesini son 2 maça taşımayı arzularken, Bursa ekibi ING Basketbol Süper Ligi´nde oynadığı son iki maçta da Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom´u yenmeyi başarmıştı. Rakip Keravnos ise grupta oynadığı 4 maçı da kaybederek son sırada yer alıyor.
ORGANİZASYONUN EN GENÇ TAKIMI
TOFAŞ ayrıca, FIBA Basketball Champions League´de yer alan 32 takım arasında 23 yıl 10 ay yaş ortalamasıyla organizasyonun `en genç kadroya sahip´ takımı. 2020-2021 Sezonu kadrolarına bakıldığında takımlarda kayıt ettirilen en genç oyuncular sıralamasında da Bursa temsilcisinden 2 oyuncu yer alırken, kadrodaki 2004 doğumlu oyunculardan Berke Büyüktuncel 16 yıl 118 gün; Ege Demir ise 16 yıl 135 gün ile ilk 2 sırada'nci 3 Kasım 2020 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi´nde oynanan B Grubu 2'nci hafta karşılaşmasında süre de alan Ege Demir, Keravnos deplasmanında parkeye adımını atarak Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde "sezonun forma giyen en genç oyuncusu" unvanını kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-05 12:26:54
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