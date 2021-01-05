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TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde Keravnos'u ağırlıyor

DHA

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde Keravnos'u ağırlıyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos´u konuk edecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´ndaki karşılaşma 20.00´de başlayacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´ndeki ilk sezonunda B Grubu´nda play-off´a kalma mücadelesi veren TOFAŞ, 5'inci hafta karşılaşmasında sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 takımın üst tura yükseleceği grupta bir maç eksiği bulunan ve 1 galibiyet-2 mağlubiyet ile 3'üncü sırada yer alan Bursa ekibi, ilk maçta deplasmanda 74-84 mağlup ettiği rakibini evinde de yenerek tur mücadelesini son 2 maça taşımayı arzularken, Bursa ekibi ING Basketbol Süper Ligi´nde oynadığı son iki maçta da Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom´u yenmeyi başarmıştı. Rakip Keravnos ise grupta oynadığı 4 maçı da kaybederek son sırada yer alıyor.
ORGANİZASYONUN EN GENÇ TAKIMI
TOFAŞ ayrıca, FIBA Basketball Champions League´de yer alan 32 takım arasında 23 yıl 10 ay yaş ortalamasıyla organizasyonun `en genç kadroya sahip´ takımı. 2020-2021 Sezonu kadrolarına bakıldığında takımlarda kayıt ettirilen en genç oyuncular sıralamasında da Bursa temsilcisinden 2 oyuncu yer alırken, kadrodaki 2004 doğumlu oyunculardan Berke Büyüktuncel 16 yıl 118 gün; Ege Demir ise 16 yıl 135 gün ile ilk 2 sırada'nci 3 Kasım 2020 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi´nde oynanan B Grubu 2'nci hafta karşılaşmasında süre de alan Ege Demir, Keravnos deplasmanında parkeye adımını atarak Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde "sezonun forma giyen en genç oyuncusu" unvanını kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-05 12:26:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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