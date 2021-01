Ana Kucağı zincirine bir halka daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla hayata geçirdiği Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sekizincisini Vatan Mahallesi’nde açtı.

Lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri halkasına Vatan Ana Kucağını da ekledi. Dar gelirli ailelerinin çocuklarının da okul öncesi eğitimden yararlanması amacıyla 46 yaş grubu miniklere eğitim vermek için projelendirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri daha önce Osmangazi’de Hamitler, Yıldırım’da Arabayatağı, Beyazıt, Yeşilyayla, Vakıf ve Demetevler ile son olarak Gürsu’da açılmıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine bir Ana Kucağı da Vatan Mahallesi’ne kazandırıldı. Daha önce Vatan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan ancak Ali Sağlığı Merkezi’nin yeni binaya taşınmasının ardından boşa çıkan bina yapılan tadilat ve düzenlemelerle modern bir eğitim kurumuna dönüştü. Çocukların aile sıcaklığında eğitim alabileceği şekilde dizayn edilen 6 derslikli Vatan Ana Kucağı Eğitim Merkezi düzenlenen törenle eğitime açıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, mahalle sakinleri ve eğitim alan çocukların aileleri katıldı.

Akan sular durur

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yol, altyapı, spor tesisleri ve parkların yapımı gibi, yeni nesli geleceğe hazırlamak için proje geliştirmenin de belediyelerin önemli bir görevi olduğunu söyledi. Hayatın hızlı akışı içinde çocukların zaman zaman ihmal edilebildiğini, çocukların özellikle eğitim noktasında ihmal edilmemesi için Ana Kucakları ile ailelere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Çocuk deyince bizim için akan sular durur. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bugün 8’inci Ana Kucağımızı açıyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayı 15’i bulacak. Bizim bütün gayemiz, iyi ahlaklı, vatanını, milletini, şehrini, devletini seven, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bireyleri topluma kazandırmak. Bunun için bu merkezlerimize Ana Kucağı adını verdik. Hiçbir yer ana kucağının sıcaklığını ve samimiyetini veremez ama çocuklarımıza ana kucağını aratmayacak mekanlar hazırladık. Burada da 6 derslikte 130 çocuğumuz eğitim alacak” dedi.

Bütün tedbirler alındı

Her merkezde yemekhane bulunduğunu, sabahları kahvaltı, öğle gruplarına ise ikindi öğünün ücretsiz olarak verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, çocukların çanta, kırtasiye ve eğitim seti ihtiyaçlarının da Büyükşehir tarafından karşılandığını vurguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm merkezde gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Aktaş, “20 kişilik sınırlarda mevcudu 15’e, 15 kişilik sınıflarda 10’a düşürdük. Maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. Milli Eğitim müfredatının yanında burada ‘Şehrim Bursa’ adlı kültürel modeli uyguluyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Vatan Ana Kucağımızın hem çocuklarımıza hem de Vatan Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, Orhangazi, Yenişehir, Gemlik, Büyükorhan, Alacahırka, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Ana Kucaklarının hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da yüzölçümü olarak Bursa’nın yüzde biri, nüfus olarak yüzde 25’ini teşkil eden Yıldırım’ın her geçen gün geliştiğini belirterek, bu gelişime destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek, Vatan Ana Kucağının açılışını yapan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra merkezi gezerek, eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.