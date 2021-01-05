Korona virüse karşı akciğerinizi güçlendirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse karşı akciğerinizi güçlendirin

İHA

Korona virüse karşı akciğerinizi güçlendirin

Korona virüsün akciğerleri hedef alan ve hastalarda solunum sıkıntısına yol açan bir virüs olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, güçlü bir solunum sistemi ve akciğer sağlığı için beslenme düzenine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Korona virüse karşı alınacak önlemler arasında beslenmenin de önemli olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Brokoli ve avokadoya sofralarınızda mutlaka yer verin. Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen ilk besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda da çok kuvvetli bir anti inflamatuardır. Elma ve muzu beslenmenizden eksik etmeyin. Elma, lif, flavonoidler, C, A, E vitamini ve potasyum gibi mineraller içeriyor. Yapılan çalışmalar; haftada 5 porsiyon ve üzerindeki elma tüketiminin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Muzun zengin potasyum içeriği, akciğer sağlığı, işlevi ve gelişmiş akciğer fonksiyonu için oldukça önemli. Yapılan bir çalışma, özellikle çocukluk döneminde yeterli potasyum tüketiminin akciğer fonksiyonunu ve kapasitesini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor" dedi.
Antioksidan özelliği yüksek olan besinleri tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini de belirten Küçük, "Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken bir diğer önemli besinler arasındadır. Domates, güçlü akciğer sağlığıyla ilişkilendirilen karotenoidlerden antioksidan özellik gösteren likopenin en zengin besin kaynakları arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar domates tüketiminin astımlı bireylerde hava yolu enflamasyonunu azalttığı ve KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini gösterdi. Domates tüketirken üzerine ekleyeceğiniz zeytinyağı ilavesi ise, domatesteki antioksidan özellik gösteren likopenin etkisini arttıracaktır. Bir diğer güçlü antioksidan olan kırmızı lahana; yüksek oranda potasyum, az miktarda demir, magnezyum, kalsiyum ile fosfor bulunduruyor. Aynı zamanda antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini destekleyen karotenoidler ve antosiyaninlerden zengin bir kaynak. Yapılan çalışmalar; antosiyanin kaynaklı besin alımının artmasının akciğer fonksiyonunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Kırmızı lahana aynı zamanda yüksek miktarda lif içeriyor. Çalışmalar, yüksek lif tüketimi olan bireylerin, düşük miktarda lif tüketen bireylere nazaran daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
Zeytinyağı, polifenoller ve E vitamini içeriğiyle antiinflamatuar antioksidan kaynağı olarak gösterildiğini belirten Küçük, "Yapılan bir çalışmada; zeytinyağından zengin olan Akdeniz diyeti ile beslenen KOAH ve astım hastalarının akciğer fonksiyonlarında iyileşmeler gözlemlendi. Akciğer dokularını koruyan A vitamini içeren besinler tüketin. A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini en fazla, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden; karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Bu besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Solunum yolları enfeksiyonlarınının olmazsa olmazı çinkoyu eksik etmeyin. Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur. Yoğurt; protein, kalsiyum, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengin bir besin. Çalışmalar yoğurdun içeriğinin akciğer fonksiyonunu artırmaya ve KOAH riskine karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada, daha yüksek kalsiyum ve fosfor alımının iyileşmiş akciğer fonksiyonuyla ilişkili olduğunu ve yüksek kalsiyum alımına sahip olan bireylerin KOAH riskinde yüzde 35 oranında azalma olduğunu gösterdi. En önemlisi de ideal kilonuzu koruyun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü
YEREL HABERLER Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki ...
Ana Kucağı zincirine bir halka daha
YEREL HABERLER Ana Kucağı zincirine bir halka daha
Nilüfer’de atık ilâç toplama noktaları oluşturuldu
YEREL HABERLER Nilüfer’de atık ilâç toplama noktaları oluşturuldu
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde Keravnos'u ağırlıyor
YEREL HABERLER TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde Keravnos'u ağırlıyor
Bursaspor Kulübü, Fethi Sekin’i unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Fethi Sekin’i unutmadı
İznik Belediyesi 3 ay kira almayacak
YEREL HABERLER İznik Belediyesi 3 ay kira almayacak
Araç çarpmasıyla yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Araç çarpmasıyla yaralanan çakal, tedavisinin ...
Kuraklık çiftçileri tedirgin ediyor Boğazköy barajında su seviyesi gittikçe düşüyor, eski köprü ve mezarlıklar gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Kuraklık çiftçileri tedirgin ediyor Boğazköy ...
Yenişehir Belediyesinden esnafa müjde
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden esnafa müjde
DASKUT Mustafakemalpaşa'da göreve başladı
YEREL HABERLER DASKUT Mustafakemalpaşa'da göreve başladı
Bursa’da araç çarpan çakal tedavisinin ardından tabiata salındı
YEREL HABERLER Bursa’da araç çarpan çakal tedavisinin ardından ...
Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezgin: Bu zor zamanları, taraftarımızın desteğiyle atlatacağız
YEREL HABERLER Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezgin: Bu zor ...
Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi
YEREL HABERLER Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift ...
Kısıtlamada eşinin aracıyla gezmeye çıktı, 4 saatlik kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada eşinin aracıyla gezmeye çıktı, 4 saatlik ...
Karacabey’de modernleşme çalışmaları tam gaz
YEREL HABERLER Karacabey’de modernleşme çalışmaları tam gaz
Bursasporlu kaleci Ataberk Dadakdeniz zirvede yer aldı
YEREL HABERLER Bursasporlu kaleci Ataberk Dadakdeniz zirvede yer ...
Kısıtlamada otomobille şehir turuna çıkan 4 kişiye, 13 bin 939 TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada otomobille şehir turuna çıkan 4 kişiye, ...
Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
YEREL HABERLER Dayı ile yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Alkolden ehliyetine el konulan sürücü polise yakalandı Sürücüyü savunan arkadaşının, "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" diye konuşması 'pes' dedirtti
YEREL HABERLER Alkolden ehliyetine el konulan sürücü polise ...
50 lira borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu
YEREL HABERLER 50 lira borcunu ödemek için çağırdı, bacağından vurdu
Sezer Sezgin: “Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!”
YEREL HABERLER Sezer Sezgin: “Şimdi mücadeleyi bırakmama zamanı!”
Alkollü sürücü ve arkadaşlarının kısıtlamada gezmesi pahalıya patladı Kısıtlamada ilginç dakikalar yaşandı, yakalanan şahıs ''bu dallama yüzünden oldu''dedi
YEREL HABERLER Alkollü sürücü ve arkadaşlarının kısıtlamada gezmesi ...
Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu çıktı Bursa'da kısıtlamada arkadaşı ile gezmeye çıktı, eşinin ihbarıyla yakalandı
YEREL HABERLER Eşinin ihbarı ile yakalanan şüpheliden uyuşturucu ...
Güvenlik kameralarıyla izlenen, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın Kepenkleri kapalı, gizli kapı ve geçidi bulunan güvenlik kameralı lokalde 27 kişiye 85 bin lira ceza kesildi Kahvehane yasağını tünelle deldiler Kahvehanelerin yasak olduğunu bilmediğini iddia eden kişi, "ben televizyon izlemiyorum" diyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarıyla izlenen, gizli geçitli dernek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X