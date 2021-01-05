Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

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Bursa'da yapılan kaçak sigara operasyonunda, sigaraların yanı sıra silah ve tüfek de ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından İnegöl ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda çok sayıda sigara, silah ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, içerisinde 20 adet sigara bulunan toplam 25 bin 200 paket satışa hazır sigara, 68 kilogram kıyılmış satışa hazır tütün, tütün sarma aparatı ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Olayın şüphelilerinden Y.S. ve F.D. isimli şahıslar savcının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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