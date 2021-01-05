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Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü'ne başvurular başladı. Ödüle aday olacak yazar ya da yayınevlerinin başvurularını 29 Ocak’a kadar yapmaları gerekiyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek, Türk şiirine katkı sunmak maksadıyla bu yıl beşinci kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü başvuru süreci başladı. Çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın adını yaşatmak için düzenlenen ödüle başvurular 1 Ocak’tan itibaren başladı. Başvurular 29 Ocak’ta sona erecek.

2021 Ödülü, 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayımlanan şiir eleştirisi, incelemesi ve araştırmalarına verilecek.

Başvurular, ödüle aday olacak kitapların yazarları ve yayınevleri tarafından Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki Şiir Kütüphanesi’ne elden, posta veya kargo yoluyla yapılabilecek. Mehmet H. Doğan Ödülü’ne başvuran eserleri, Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu'nun oluşturduğu Seçici Kurul değerlendirecek. 5 bin TL para ödülünün verileceği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi, 2021 yılı Mart ayında açıklanacak.

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