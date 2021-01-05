İTSO’dan tedarik zinciri finansmanı protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Halk Bankası arasında, paraf kredi kartı ile tedarik zincirine destek olacak tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) daha önce Ziraat Bankası ile hayata geçirdiği tedarik zinciri finansmanı projesine, Halkbank da, "paraf kredi kartı ile tedarik zinciri finansmanı projesi" ile destek olacak. Proje kapsamında bir araya gelen İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Halk Bankası İnegöl Şubesi Müdürü Vahdettin Hazar arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde İTSO üyeleri tedarikçilerden yapacakları alımlarda kullanabilecekleri, 1,5 seneye kadar vade imkânı ve taksitlendirme imkânı sağlayan paraf kart alabilecekler. Ayrıca İTSO üyesi tedarikçiler bu projeye özel seçeneklerle hazırlanmış Halk Bankası POS cihazı alabilecekler. POS cihazındaki satışlarındaki birikimlerini finansman taleplerinde teminat olarak kullanabilecekler.

Protokol töreninde konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve odamız olarak, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üyelerimizin faydaları adına yürüttüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilmeleri maksadıyla elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bu noktada, TOBB ve Halk Bankası arasında imzalanan “tedarik zinciri finansmanı projesi” kapsamında bizler de Halk Bankası İnegöl Şube Müdürümüz ile protokol imzalamış bulunuyoruz. Protokolümüz kapsamında, işletme sermayesi katkısı alacak üyelerimizin tedarik ihtiyaçları uygun vade imkânları ile karşılanacak, bu sayede üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan Halkbank güvencesi ile üretime ve pazarlamaya daha çok vakit ayıracaklar Tahsilatlar Halk Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli şekilde alacaklar ve nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılarımız da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve 18 aylık vade imkânına kavuşacaklar, böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bankanın vermiş olduğu ödeme seçenekleri ile satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor.”

“Kart limiti tahsisatı bankacılık şartlarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Projede herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Odamız üyesi olan firmalarımız bu imkândan faydalanabileceklerdir. Zorlu pandemi sürecinde üreticilerimizin ve iş dünyasının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda büyük emekler sarf ederek çalışmalarını sürdüren ve bu projeyi hayata geçirerek ekonomideki çarklara hız kazandıran TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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