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Bursa'da şeftali bahçesindeki cinayetin sanığı: Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım

DHA

Bursa'da şeftali bahçesindeki cinayetin sanığı: Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da şeftali bahçesinde cesedi bulunan Memduh Altuntop'u (31), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla 1'i tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu bulunan İlhan Gençtürk (36), pişman olduğunu ifade ederek, "Kimseyi kasti şekilde öldürmedim. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım, arkadaşlarımın ihmali yüzünden ölmüştür. Onun yerine ben de olabilirdim" dedi.
Olay, 2019 yılının nisan ayında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'de meydana geldi. Mahalledeki şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Memduh Altuntop'a ait olduğunu tespit etti. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptanan Altuntop'un yanında su şişeleri bulundu. Su şişeleri üzerine yapılan parmak izi incelemesi sonunda, İlhan Gençtürk, kardeşi H.G. (24), Öztürk T. (34) ve Kadriye B.'nin (28) izlerine rastlanıldı. 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden İlhan Gençtürk, Öztürk T. ve Kadriye B. tutuklandı. H.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında, İlhan Gençtürk'ün tutukluluğunun devamına, Öztürk T. ve Kadriye B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Gençtürk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların gelmediği duruşma salonunda, taraf avukatları ve maktul Memduh Altuntop'un yakınları hazır bulundu.
'ÖLEN KİŞİYLE ARAMIZDA ASLA GÖNÜL İLİŞKİSİ YOKTU'
Tanık olarak dinlenilen İlhan Gençtürk'ün eşi F.G, Memduh Altuntop ile eşinin arkadaş olduklarını belirterek, "Eşim birkaç defa bana 'Memduh'un sana ilgisi var' dedi. Ben inkar ettim, asla ölen kişiyle aramızda gönül ilişkisi yoktu. Eşim, Memduh'un telefonunda gördüğü aşk mesajını benim telefonumda da görmüş. Benim okuma yazmam yok, mesaj yazamam okuyamam. Olaydan 2 gün önce İlhan beni dövünce karakola gittim, o sırada Memduh beni aradı cevap vermedim. Mesaj atmış 'hayat memat meselesi' diye. O gece eşim Memduh'un o aramalarını gördü, cevap vermediğimi söyledim. O gün evden çıktı, 2 gün sonra avukat beni arayıp olaydan haberdar etti" dedi.
Memduh Altuntop'un annesi Saadet Altuntop, oğlunun kimsenin namusuna göz dikmeyeceğini söyleyerek, görüşmelerin ispatlanmasını istedi. 
'ARKADAŞLARIMIN İHMALİ YÜZÜNDEN ÖLMÜŞTÜR, BEN KURTARMAYA ÇALIŞTIM'
Savunmasını yapan sanık İlhan Gençtürk ise pişman olduğunu ifade ederek, "Kimseyi kasti şekilde öldürmedim. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım, arkadaşlarımın ihmali yüzünden ölmüştür. Onun yerine ben de olabilirdim" dedi.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesine ve İlhan Gençtürk'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-01-05 17:16:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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