Uludağ'ın zirvesindeki Türk bayrağını dağcılar yeniledi

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)MARMARA Bölgesi´nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ´ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından yenilendi.

Bursa´da profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazatesi günü Uludağ´ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. 3 dağcı zirvedeki bayrak değişimi ise anbean görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-01-06 08:22:56



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