Obezite korona virüs riskini arttırıyor

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman, Obezite'nin korona virüs enfeksiyonu için yüksek risk oluşturduğunu, bu dönemde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarken beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Obez bir kişinin korona virüsü ağır geçirme ihtimali, yaş, cinsiyet ve diyabet, yüksek tansiyon, kalp veya akciğer hastalığı gibi yandaş hastalıkların varlığına bakılmaksızın yüksek olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman, “Gerek gençler, gerek kronik hastalığı olmayan kişiler olsun, vücut ağırlıkları obezite derecesine ulaşmışsa hastalığı daha ağır geçirme riskleri yüksektir. Obezitesi olan kişilerin savunma hücrelerinden salgılanan ve virüsün çoğalmasını önleyen ‘interferon’ adı verilen proteinleri ve virüse karşı oluşan antikorları üretme kapasitesi sınırlıdır. Ayrıca, vücuttaki yağ doku, virüs için rezervuar görevi görüyor ve dolayısıyla obez kişilerde virüs daha uzun süre vücutta korunaklı bir şekilde kalabiliyor” dedi.

Obezitenin teneffüs yolları üzerinde mekanik etki oluşturarak solunum yolu enfeksiyonu riskini arttırdığını belirten Dr. Pınar Şişman, “Solunum sisteminin enfeksiyonla mücadele etme kapasitesini zayıflatıyor. Bununla birlikte obezite damarda pıhtı oluşması ve bu pıhtıdan kopan parçanın başka bir bölge damarında tıkanmaya sebep olması olarak da adlandırılan tromboembolik olay riskini arttırıyor. O zaman bu süreçte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarken beslenmeye de dikkat edip, kilo kontrolü sağlamak önemli. Bu hedefle obez bireylerin salgın döneminde yüksek kalorili beslenme düzeninden kaçınması ve hafiforta düzeyde egzersiz yapması çok önemlidir” diye konuştu.

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