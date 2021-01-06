Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi

Uludağ'ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi.
Marmara Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından fırtına ve soğuk havaya rağmen yenisiyle değiştirildi. Profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazartesi günü Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı yerinden söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. Bayrağı yenileyen dağcılar bu anları saniye saniye kaydetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.