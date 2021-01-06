Kızlardan 'sevgili' dayağı

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)-BURSA´da kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı, arkadaşlarıyla birlikte dövdü. Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Teoman Özalp Parkı´nda yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz genç kız, başka bir kız ile erkek arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, yanındaki 2 kızla birlikte mesaj atmakla suçladığı kıza saldırdı. 3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü.

Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-01-06 10:31:05



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