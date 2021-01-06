Bursa'da kontrol noktasındaki polise bıçakla saldırdı

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Bursa'da sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde yolda ilerlerken polisi gören adam kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs polislere bıçak çekince kelepçe ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 21.30 sıraları Gençosman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasında uygulama yapan polisleri gören 30 yaşındaki Serkan K, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin fark ettiği Serkan K. ve polis ekiplerinin arasında 50 metre süren bir kovalamaca yaşandı. Daha sonra ayağı takılarak yere düşen şüpheli, ekiplere bıçakla saldırdı. Polisler de şüpheliyi etkisiz hale getirerek ters kelepçe yaptı. Gözaltına alınanSerkan K. polis karakoluna götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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