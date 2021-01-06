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Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

DHA

Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı


Derya EVREN/GÜRSU (Bursa), (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan yol uygulamasında aracını bırakıp kaçan Ş.F., (29) polisler ile girdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Üzerinde ve aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Ş.F., 3 bin 150 lira ceza kesilip, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Gürsu ilçesi 75´lik Yol üzerinde kurulan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 48 ABM 782 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Ş.F.'ye izin belgesi sordu. Belgesini arama bahanesiyle aracından inen sürücü, otomobilini bırakıp koşarak, kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, üzeri ile otomobilinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu, 100 adet ecstasy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uygulaan Ş.F. gözaltına alınıp, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-01-06 11:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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