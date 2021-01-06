Otomobiliyle makas atarken, metro duvarına çarptığı anlar kamerada

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Muammer İRTEM-Derya EVREN/BURSA,(DHA)BURSA´da trafikte makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkadan gelen otobüs de otomobile vurdu. Kaza, görüntülendi.

Kaza, dün akşam, Gürsu ilçesi İzmir Yolu Caddesi´nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra ise sürücüsü M.A.´nın

kontrolünden çıkıp, metro duvarına çarptı. Sol şeritte seyir halinde olan E.E. yönetiminde otobüs de otomobile arkadan çarptı. Kaza yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan olmayan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Derya Evren

2021-01-06 11:50:35



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