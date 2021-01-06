Bursaspor'un gençleri kariyerlerinin zirvesinde



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekibi Bursaspor´da altyapıdan yetişen genç oyuncular, bu sezon daha fazla süre alarak performanslarını da artırdı. Pek çok oyuncu, kariyerinin en verimli sezonunu geçirirken, önceki sezonlardaki performanslarını henüz ilk yarı geride kalmasına karşın katladı.

Sezon başındaki transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor, genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadelesine devam ederken, altyapı oyuncularının sergilediği performanslar da takdir topladı. Yaş ortalaması 21.9 olan kadro bünyesinde genç oyuncular, lig mücadelelerinde de sıklıkla şans bulmaya başladı, form düzeyleri ile kendilerine olan güveni boşa çıkarmadı.

Bursaspor´un en golcü isimlerinden 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon ligde 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kupa maçları da dahil olmak üzere 4 asist kaydetti. Geçen sezonu 25 maçta 4 gol ve bir asist ile tamamlayan Akman, süresiyle doğru orantılı olarak skora katkısını da artırdı. Genç santrfor, gol krallığı yarışında 12 golle zirvedeki Altay´dan Marco Paixao´nun hemen ardından, ligin en golcü oyuncusu konumunda.

Bursa temsilcisinde bu sezonki performansıyla yıldızı parlayan bir diğer isim ise 19 yaşındaki Batuhan Kör oldu. Kanatlarda da görev alabilen genç santrfor, lig ve kupa maçları dahil olmak üzere toplamda 18 maça çıkarken; 9 gol kaydetti ve bir golün de hazırlayıcısı oldu. Geçen sezon yalnızca Ziraat Türkiye Kupası´nda 31 dakika süre alabilen genç oyuncu, bu sezon ilk deneyimleri olmasına karşın skora katkısıyla öne çıktı.

Özellikle son haftalardaki formuyla, takımının elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynayan 23 yaşındaki Emirhan Aydoğan da kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Genç orta alan oyuncusu, bu sezon ligdeki 16 maçında 4 gole ve 2 asiste imza attı. Geçen sezonu 22 maçta 2 gol ile tamamlayan Aydoğan, bir önceki sezonda da 30 maçta 2 gol kaydetti. Henüz ilk yarı sona ermesine karşın genç oyuncu, en fazla gole katkı verdiği sezonu geçiriyor.

Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, İsmail Çokçalış da geçen sezona kıyasla, daha fazla süre almaya başlayınca skor katkısını artırdı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-06 11:56:03



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