Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in geçmiş dönem belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Ali Özkan, ilk olarak, 2014 yılında görevi devraldığı bir önceki dönem belediye başkanı Ergün Koç’u evinde ziyaret etti. Özkan’a teşekkür eden Ergün Koç, “Nazik ziyaretiniz beni ve ailemi memnun etti. Bu güzel kent için hizmet vermek, bizim için her zaman kutsal bir vazife oldu. Her yönüyle daha iyi bir Karacabey inşa etmek için ortaya koyduğunuz tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Daha sonra, önceki dönem belediye başkanlarından Muhittin Tüydeş, Erol Onur ve Abdullah Esgin’i de ziyaret eden Başkan Özkan, ilçeye kazandırdığı hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ederek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diledi.

Güçlü yatırımlarla büyük hedeflere doğru

Özkan ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Eski başkanlarımızla yıl içerisinde de bir araya geliyoruz. Kendileri bizlerin büyüğüdür, ilçemize hizmet etmiş kişilerdir. Bizler her yıl onları ziyaret edip sohbet ederek, iyi dilek ve temennilerde bulunuyoruz. Karacabey’e, Karacabeylilere, ülkemize hizmet etmek, hepimizin ortak gayesi. Tüm amacımız; vizyon belediyeciliği anlayışıyla hakkaniyetli, kaliteli ve değer katan hizmetler üretmek. Güçlü yatırımlar, büyük hedefler parolasıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla yeni yılda da bu anlayışla çalışmalarımız sürecek. Bu noktada, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza da kentimize verdikleri hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.