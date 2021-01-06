Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi Mali’deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü.

Türkiye’de 5 ay evvel Serdar Ahmet Arslan öncülüğünde kurulan Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, Afrika’daki yetimlere yardım eli uzattı. Mali’nin Bamako şehriindeki yetimhanede bulunan yaklaşık 20’ye yakın çocuğun yüzü otobüs kaptanlarının yardımıyla güldü. Otobüs kaptanlarından toplanan yardımlarla yola çıkan heyet, market, manav, giyecek ve benzeri ürünler götürürken, bir de kurban kesti. Markete çocuklarla birlikte gidip istedikleri her şey alınırken, yüzlerinden okunan mutluluk ise hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.