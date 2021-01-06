Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da oto boyacı Osman Aslan (63), otomobilinde uyurken, hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Oto boya dükkanında çalışan Osman Aslan, mesai arkadaşlarına yorulduğunu, biraz uyuyacağını söyleyerek park halindeki otomobiline bindi. Sürücü koltuğunda oturarak uykuya dalan Aslan'ı 4 saat sonra mesai arkadaşları uyandırmak istedi. Ancak Aslan uyanmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aslan´ın uykuda hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Osman Aslan'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-06 13:24:39
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