Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım

Karacabey Longozu, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi, Bursa Göç Müzesi ve Karagöz Müzesi gibi Bursa’nın değerleri Büyükşehir Belediyesi tarafından birer klip haline getirildi. Anonim şarkı ve türkülerle desteklenen kliplerin televizyon kanallarında yayınlanacağını ve kurumsal hesaplardan ‘online olarak’ vatandaşın kullanımına sunulacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı bu çalışmalar, peyderpey sürecek ve Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Anonim parçalarla harmanlama

Bursa’nın tarihi ve kültürel değerleri, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla Daire Başkanlığı tarafından ‘anonim şarkı ve türkülerle harmanlanmış’ birer prodüksiyon haline getirildi. Orkestra Şube Müdürlüğü’ne bağlı hocalar ile sanatçıların da rol aldığı, orijinal Bursa bestelerinin kullanıldığı çalışmaların çekimleri, ilk etapta Karacabey Longozu, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi, Bursa Göç Müzesi ve Karagöz Müzesi gibi mekanlarda gerçekleştirildi. Kentin tarihi ve kültürel mirasının gözler önüne serildiği ‘göz kamaştırıcı’ prodüksiyonlar, Başkan Alinur Aktaş’tan da tam not aldı.

“Turizme büyük katkı sağlayacak”

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) stüdyoda görüntüleri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çekilen kliplerin kent turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin turizm potansiyeli en yüksek illerinden biri olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’nın her köşesi ayrı değer. İznik’ten Karacabey’e, dağ ilçelerinden sahil bölgelerine kadar her köşede hissedilen zenginlikleri ile dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biriyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımının doğru yapılması noktasında gayretimiz var” diye konuştu.

Hedef, daha geniş kitlelere tanıtım

Başkan Alinur Aktaş, hayata geçirdikleri çalışmalarla Bursa’nın değerlerinin daha geniş kitlelere aktarılmasını hedeflediklerini ifade etti. Klip çekimleriyle hem şehrin tanıtımını hem de sahip olunan değerlerin gün yüzüne çıkartılmasını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Orkestramızda görev yapan değerli sanatçılarımızın bestelerini, Bursa’mızın tarihi ve kültürel mekânlarında çektiğimiz kliplerle geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Bu vesile ile hem sanatçılarımızın besteleri gün yüzüne çıkıyor hem de Bursa’mızın turizm potansiyeline katkı sağlamış oluyoruz. Projede emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

