Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek

Kestel Belediyesi, Covid19 salgını sebebiyle 83 kiracısından toplamda 308 bin 883 TL kira bedelini almayacak. Kestel Belediyesi geçtiğimiz aylarda da 772 Bin 207 TL kira bedelini, esnafa yansıtmayarak destek olmuştu.

Kestel Belediyesi, pandemi nedeniyle işleri olumsuz etkilenen ya da işyerlerini kapatmak zorunda kalan kiracılarına desteğini sürdürüyor. 2021 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda alınan karar ile mülkiyeti belediyeye ait olan 83 işyerindeki kiracı esnaftan 20 Kasım31 Aralık tarihleri arasında toplamda 308 bin 883 TL kira ücretini alınmayacak. Kestel Belediyesi, önceki aylarda alınan meclis kararları ile 2 ay 15 gün süreyle de 83 kiracısından toplamda 772 Bin 207 TL kira bedelini almamıştı. Kestel Belediye Meclisi 2021 Ocak ayı toplantısında önemli bir karar aldıklarının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili açıklamasında “Salgının başladığı günden bu güne kadar tüm imkânlarımızla hemşehrilerimizin, esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte esnaf dostu bir belediye olarak pandemi sebebiyle işleri olumsuz etkilenen ya da kepenk kapatan kiracılarımızın yanında olmak adına 2 ay 15 gün süreyle kira almamıştık. 2021 yılının ilk meclis toplantısını dün gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız karar ile 83 kiracı esnafımızdan 20 Kasım31 Aralık tarihleri arasında da 308 bin 883 TL kira bedelini almayarak, esnafımıza destek olacağız. Böylelikle toplamda 1 milyon 81 Bin TL kira bedelini esnafımıza yansıtmamış olacağız. Yalnızca kepenk kapatan, genelge gereği iş yerlerini açmayan esnafımızdan değil belediyemiz bünyesinde bulunan tüm esnafımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira bedeli almayacağız. Amacımız, esnafımıza bir şekilde ulaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek. İnşallah bu günleri, birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Belediye meclisimizde alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

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