DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak

İHA

DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı. Çevikel, yetişmiş eleman arayan sanayici ve iş arayan vasıflı çalışanları sanayicilerle buluşturabilmek için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı. DOSABSİAD Yönetim binasında gerçekleşen ziyarette Nilüfer Çevikel, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2020 yılına damga vuran pandemi sürecinde olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için üyeleri, sanayiciler ve çalışanlar için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Çevikel, pandemi sürecinde çalışanlar için başlattıkları işten çıkarmama çağrısının tüm Türkiye’de ses getirerek, kanunlaştığını ifade etti. Nilüfer Çevikel, aynı zamanda hayata geçirdikleri istihdam ofisleri ve BTSO işbirliği ile gerçekleştirdikleri mesleki eğitim kursları ile sanayiciyi yetişmiş elemanla buluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Nilüfer Çevikel, Bursa ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan bölgelerinde üyelerinin ve sanayicilerin pandemi süreci ile oluşan yeni dünya düzenine hızla adapte olabilmeleri için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.
Nilüfer Çevikel, ekonominin en önemli ayaklarından biri olan istihdama destek vermek maksadıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, yetişmiş eleman arayan sanayici ve iş arayan kalifiye çalışanları sanayicilerle buluşturabilmek için her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’da ilçelerinde kurdukları istihdam kompleksi ve meslek edindirme kursları ile Yıldırım’da her kesimden halka istihdam konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, “İstihdam konusu yalnızca insanlarımızın değil, şehrimizin ve ülkemizin ortak ve en önemli meselelerinden biri. Bu konuda Hükümetimiz ve devletimizin yanı sıra sanayicilerimizin gösterdiği çabalar takdire şayan. Hep birlikte örnek çalışmalara imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlere vereceğiniz destek çok önemli. Meslek edindirme kurslarında eğitim gören ve istihdam ofislerimize başvuran Yıldırımlı hemşerilerimize açılacak her yeni kapı bizler için sevinç ve gurur kaynağı olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi Koç başıyla kırılan kapının ardından iki kişi çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı ...
Oylat hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Oylat hizmet vermeye başlıyor
Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük destek
YEREL HABERLER Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük ...
Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
YEREL HABERLER Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi Mali’deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü
YEREL HABERLER Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri ...
Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık hava sergisine dönüştü
YEREL HABERLER Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık ...
1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma koştular Bursa'da hayırseverler Muş'un Bulanık ilçesine 35 tekerlekli sandalye daha gönderdi
YEREL HABERLER 1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma ...
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile ...
İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Kazadan 4 dakika sonra kayıplara karıştı
YEREL HABERLER İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye ...
Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
(Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü...O anlar kamerada Otomobille makas atan 3 gencin içinde bulunduğu otomobil önce metro duvarına çarptı sonra otobüsle çarpıştı. Otobüstekiler ve otomobildeki 3 genç ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü. ...
Çanakkale gururu Mobil Müze’de
YEREL HABERLER Çanakkale gururu Mobil Müze’de
Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
Bursaspor'un gençleri kariyerlerinin zirvesinde
YEREL HABERLER Bursaspor'un gençleri kariyerlerinin zirvesinde
Otomobiliyle makas atarken, metro duvarına çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobiliyle makas atarken, metro duvarına çarptığı ...
Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu ...
Bursaspor direkleri geçemedi
YEREL HABERLER Bursaspor direkleri geçemedi
Koronavirüsten şüphelenildi, akciğerinden ceviz çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüsten şüphelenildi, akciğerinden ceviz çıktı
Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı
YEREL HABERLER Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı
Bursa'da kontrol noktasındaki polise bıçakla saldırdı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrol noktasındaki polise bıçakla saldırdı
Kızlardan 'sevgili' dayağı
YEREL HABERLER Kızlardan 'sevgili' dayağı
Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetin, eşya indirilen kamyonete çarpması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X