Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx), Göktuğ Hazal Erel (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) Ömer Faruk (xxx), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk. 56 Sefa x), İlyas (xx), Alper (xxx), Taşkın (xx), Temel (xx), Rasimcan (xx), Berk Ali (xx) (Dk. 79 Abdullah x), Sadık Arda (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan (x) Çağlayan (x), Emre (xx) (Dk. 60 Recep x), Berat (x) (Dk. 46 Ahmet x), Şahin (xxx), Alim (x), Alaettin (xx), Halil (x), Burçak (x), Erdi (x) (Dk. 73 Berkay ?), Furkan (x) (Dk. 68 Yusuf)

GOLLER: Dk. 70 Alper(Karacabey Belediyespor) Dk. 42 Şahin (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Berk, Rasimcan (Karacabey Belediyespor) Erdi, Emre, Özkan, Alim (Etimesgut Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 21 Çağlayan (Etimesgut Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

21´inci dakikada ev sahibi ekipte Sadık, ceza sahasının hemen önünde Çağlayan´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Ataş, bu pozisyonda konuk ekipten Çağlayan´ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

29´uncu dakikada Berk´in vuruşunda top kaleci Özkan´da kaldı.

37´nci dakikada Sergen´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan´ın vuruşunda kaleci Özkan başarılıydı.

42´nci dakikada konuk ekip öne geçti. Alim´in kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Şahin düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

55´inci dakikada Sadık´ın ortasında Berk müsait pozisyonda olmasına rağmen topu auta attı.

70´inci dakikada Sadık´ın ceza sahasına ortasıyla topla buluşan Alper topu filelere gönderdi: 1-1.

71´inci dakikada Sadık´ın vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.

90´ıncı dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Halil´in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Sefa´nın vuruşunda kaleci Özkan topu çeldi, dönen topa tekrardan Sefa vurdu, ancak top kaleci Özkan´da kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karacabey Belediyespor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-01-06 15:55:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.