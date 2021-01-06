Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri

İHA

Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri

Nilüfer Belediyesi yeni yılda sanatseverleri pandemi şartlarına uygun olarak kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam edecek. Ocak ayında çevrim içi düzenlenecek faaliyetler arasında sergi, söyleşi ve atölyeler var.
Nilüfer Belediyesi yeni yılın ilk ayında düzenlediği çevrim içi etkinliklerle vatandaşları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.
Ocak ayı faaliyetlerine Pera Müzesi iş birliğiyle dijital ortamda yapılacak atölye ve çevrim içi sergi turları damga vuracak. 9 Ocak’ta saat 17.00’de “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi dijital ortamda gerçekleşecek. Sergiyi dijital ortamda rehberli tur ile gezecek olan katılımcılar eserler hakkında bilgi de edinebilecek. Yine Pera Müzesi işbirliğiyle ilkokul öğrencileri için düzenlenecek olan “Pera Müzesi Çevrim içi Sergi Turu ve Baskıyla Parlak Desenler Atölyesi” 12 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapılacak. 16 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de ise yetişkinler için “Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Çevrimiçi Sergi Turu” atölyesi çevrim içi yapılacak. Atölyeye katılanlar Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini dijital ortamda rehberli tur ile gezip koleksiyonlardaki eserler hakkında bilgi edinebilecek. 19 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapılacak “Gezegenlerin renklerini keşfet” başlıklı çevrim içi sergi turu ortaokul öğrencilerine hitap edecek. 23 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yetişkinler için düzenlenecek bir başka etkinlik de “Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri çevrim içi Sergi Turu” ve atölye olacak. Tüm bu etkinliklere katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecekler.
Nilüfer Belediyesi Ocak ayında “Güncel Sanat Atölyeleri” başlığıyla çevrim içi atölye çalışmaları da yapacak. “Acı, haz ve ürperti” temasıyla düzenlenecek atölyeye Yekhan Pınarlıgil konuşmacı olarak katılacak. 10, 17 ve 24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek atölyeye katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecek. Atölyede üç oturum boyunca sanatın kalıplardan kurtulmak için bulduğu çözümler ele alınılacak.
Ocak ayında sanatseverler bir dinletiye katılma fırsatı da bulacak. Etnomüzikoloji Derneği üyeleri Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Doç. Ersen Varlı tarafından hazırlanıp sunulan “Sandık” isimli program sanatseverlerle buluşacak. Mübadele Evi’nde düzenlenecek konserde sanatçılar ortak mübadil ezgilerini ve türküleri sanatseverlerle buluşturacak. Konser 16 Ocak tarihinde saat 21.00’de Nilüfer Sanat Youtube kanalında yayınlanacak.
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Edebiyat Müzesi etkinlikleri kapsamında, posta pullarından mektup yazmaya, daktilodan dolmak kaleme, edebiyatın sessiz kahramanlarının merkeze alındığı “Nadir İşler” söyleşilerine de başlıyor. Bu kapsamda ilk etkinlik 20 Ocak’ta gerçekleşecek. Söyleşiye Enis Batur konuşmacı olarak katılacak. Enis Batur ile pul biriktirmeyi, dünyanın farklı coğrafyalarının birbirini tanımasını vazife edinen pulları ve kişisel tarihimizin en özel belgesi mektubun edebiyatımızdaki yerine ilişkin bir söyleşi gerçekleşecek. Edebiyat Müzesi’nde devam eden Zarf Üstünde Sanat: Posta Pulları sergisi kapsamında düzenlenecek olan söyleşi katılımcıları, postacıların evlere artık sadece fatura taşıdığı bir zamanın dışına taşımaya davet ediyor.Söyleşiye katılmak isteyenler nilufersanat@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecek.
30 Ocak Cumartesi günü de TürkYunan Nüfus Mübadele Sözleşmesi’nin imzalanmasının 98. yıldönümü münasebetiyle “TürkYunan Nüfus Mübadelesi: Uygulama ve Sorunlar” başlıklı bir söyleşi yapılacak. Prof. Dr. Elçin Macar’ın konuşmacı olarak katılacağı çevrim içi etkinlik 30 Ocak Cumartesi günü saat 21.00’de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçiriyor"
YEREL HABERLER Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 ...
Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
YEREL HABERLER Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ihbar edince yakalandı
YEREL HABERLER Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ...
Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak
YEREL HABERLER DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam ...
Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi Koç başıyla kırılan kapının ardından iki kişi çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı ...
Oylat hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Oylat hizmet vermeye başlıyor
Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük destek
YEREL HABERLER Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük ...
Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
YEREL HABERLER Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi Mali’deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü
YEREL HABERLER Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri ...
Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık hava sergisine dönüştü
YEREL HABERLER Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık ...
1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma koştular Bursa'da hayırseverler Muş'un Bulanık ilçesine 35 tekerlekli sandalye daha gönderdi
YEREL HABERLER 1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma ...
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile ...
İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Kazadan 4 dakika sonra kayıplara karıştı
YEREL HABERLER İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye ...
Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
(Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü...O anlar kamerada Otomobille makas atan 3 gencin içinde bulunduğu otomobil önce metro duvarına çarptı sonra otobüsle çarpıştı. Otobüstekiler ve otomobildeki 3 genç ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü. ...
Çanakkale gururu Mobil Müze’de
YEREL HABERLER Çanakkale gururu Mobil Müze’de
Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
Bursaspor'un gençleri kariyerlerinin zirvesinde
YEREL HABERLER Bursaspor'un gençleri kariyerlerinin zirvesinde
Otomobiliyle makas atarken, metro duvarına çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobiliyle makas atarken, metro duvarına çarptığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X