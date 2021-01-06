Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını

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Bursa'da bahçesinde kaçak sondaj yapan şahsa ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde kaçak sondaj yapan kişilere yönelik baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda bahçe sahibine 3 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.

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