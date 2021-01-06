Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını

İHA

Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını

Bursa'da bahçesinde kaçak sondaj yapan şahsa ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evin bahçesinde kaçak sondaj yapan kişilere yönelik baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda bahçe sahibine 3 bin 550 lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçiriyor"
YEREL HABERLER Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 ...
Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
YEREL HABERLER Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ihbar edince yakalandı
YEREL HABERLER Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ...
Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak
YEREL HABERLER DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam ...
Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden esnafa 1 milyon liralık destek
Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi Koç başıyla kırılan kapının ardından iki kişi çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı ...
Oylat hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Oylat hizmet vermeye başlıyor
Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük destek
YEREL HABERLER Sanayi Doktora Programı’na iş dünyasından büyük ...
Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oto boyacı, otomobilinde uyurken hayatını kaybetti
Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
YEREL HABERLER Bursa’nın değerlerine klipli tanıtım
Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi Mali’deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü
YEREL HABERLER Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri ...
Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık hava sergisine dönüştü
YEREL HABERLER Osmangazi’de sokaklar renklendi Tarihî çarşı açık ...
1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma koştular Bursa'da hayırseverler Muş'un Bulanık ilçesine 35 tekerlekli sandalye daha gönderdi
YEREL HABERLER 1350 kilometre öteden gelen sese kulak verip yardıma ...
Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile yıkıyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı araçları buharlı sistem ile ...
İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Kazadan 4 dakika sonra kayıplara karıştı
YEREL HABERLER İki kişinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye ...
Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan seleflerine ziyaret
(Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü...O anlar kamerada Otomobille makas atan 3 gencin içinde bulunduğu otomobil önce metro duvarına çarptı sonra otobüsle çarpıştı. Otobüstekiler ve otomobildeki 3 genç ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da trafikte makas attı, faciadan dönüldü. ...
Çanakkale gururu Mobil Müze’de
YEREL HABERLER Çanakkale gururu Mobil Müze’de
Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X