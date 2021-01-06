80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında bacağından vurdu

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Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, baba- oğul arasında sokak ortasında çıkan tartışma 80 yaşındaki Mehmet Ş., oğlu Ramazan Ş.'yi (45) bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Ramazan Ş. hastaneye kaldırılırken baba ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi 1. Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Ş., iddiaya göre sokak ortasında babası Mehmet Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ş., yanında bulunan tabanca ile oğlunun ayaklarına doğru ateş etti. Bacağından yaralanan Ramazan Ş., babasına karşı koyarken, Mehmet Ş. de hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekiler, babaoğulu ayırarak polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Ramazan Ş.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Ş.'yi olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENMehmet İNAN

2021-01-06 18:50:17



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