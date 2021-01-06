Tinerle sobayı yakmaya çalışınca hastanelik oldu

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Bursa'nın Kestel ilçesinde iş yerinde tiner ile sobayı yakmaya çalışan çocuk, sobanın yüzüne harlaması sonucu ağır yaralandı.



Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Sanayi Bölgesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon dorsesi tamir eden atölye sahibinin oğlu Berkay K. (12), yakmak için elinde bulunan tineri sobaya döktü. Sobanın harlamasıyla Berkay Y., yüzünden ve kollarından yaralanırken iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ağır yaralanan Berkay K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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