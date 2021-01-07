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Dernekte kumar oynamaya gelenler uyuma numarası yapıp, dolap arkasına gizlendiler Dernek görünümlü kafe kumarhanesine baskın 84 bin TL para cezası kesildi

İHA

Dernekte kumar oynamaya gelenler uyuma numarası yapıp, dolap arkasına gizlendiler Dernek görünümlü kafe kumarhanesine baskın 84 bin TL para cezası kesildi

Bursa'da polis ekipleri dışarıdan boksör derneği görünüşü verilerek kamufle edilmiş ve kafe haline dönüştürülmüş bir kıraathaneye baskın yaptı. Bazıları polisleri görünce uyumuş numarası yaparken, bir kişi ise dolap arkasına gizlendi. Şahıslar biri telefona sarılıp polisin ''Hamdi Bey'' ile konuşmasını istedi. Adreste kumar oynayan ve Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8 kişiye toplam 84 bin TL idari para cezası kesildi.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Bulvarında boksör derneği görünümlü kafe halinde kıraathanede meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Polisleri, ''boksör'' derneği görünümü verilmiş 3 katlı kafe tarzı kıraathanede yasa dışı bir şekilde kumar oynandığını ve adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti. Adrese saat 02.30 sıralarında şok baskın yapıldı. İş yeri sahibinin gizlenmek ve olası polis baskınlarından saklanmak için dışarıdan "Boksör dernek" haline dönüştürülmüş içeriden ise kıraathane olarak tasarladığı ve bu şekilde kamufle ettiği belirlendi.
Çatıda uyuma numarası yapıp, dolap arkasına gizlendiler
Oyun oynadıkları tespit edilen aralarında kadınında bulunduğu 8 kişiden ikisi polis ekiplerini görünce çatıda uyuma numarası yaptı. Bir kişi ise dolap arkasında gizlendiği yerde yakalandı.
Telefonuna sarıldı ama ceza yemekten kurtulamadı
Taner A., Ekiplerden birine ''sizinle konuşmak isteyen birisi var'' dedi. Komiser telefon ile konuşmak istemeyince Taner A., telefondaki ''Hamdi Bey'e" komiser şuan konuşmak istemiyor diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ayrıca ekiplere Vahdettin İ.'nin ise eski milli boksör olduğunu dile getirdi.
Aralarında kadınında bulunduğu 8 kişiye 84 Bin TL ceza kesildi
Emniyet Müdürlüğü Ahlak büro ekipleri girişi "kafe" olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları tespit edilen Yılmaz U.(55)., Mustafa Ç.(64)., Oktay K.(38)., Murat O.(44)., Mehmet B.(62)., Taner A.(42)., Vahdettin İ., ve Meliha Ö.(39)'ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 150'er lira idari para cezası kesti. 8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. 8 kişiye 2 bin 350'er liradan 18 bin 800 TL kumar oynadıkları için ceza kesildi. Ayrıca derneğe 40 bin TL ceza kesildi. İş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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