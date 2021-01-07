Sertalp’e önemli bir görev daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sertalp’e önemli bir görev daha

İHA

Sertalp’e önemli bir görev daha

Ekometre Gazetesi ve ekometre.com kurucusu Kenan Sertalp önemli bir görev daha üstlendi. Sertalp, ülke genelinde 800 ü aşkın üyesi bulunan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yüksek İstişare Kurulu’nda görev yapacak.
Türkiye’nin en başarılı ekonomi gazetecilerini çatısı altında toplayan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yüksek İstişare Kurulu’nda Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Rüştü Bozkurt, Yaşar Kızılbağ, Canan Eraslan gibi ekonomi gazeteciliği alanına yıllarını vermiş isimler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için flaş karar Maaşı düşük kocayı hor görmek boşanma sebebi sayıldı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için ...
(Özel) Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajda su oranı yüzde 5'e düştü Bursa'da ürküten kuraklığın fotoğrafı Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajda kuraklık havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan barajda su ...
(Özel) Kuraklık bazilikayı da vurdu...İkinci Göbeklitepe olacaktı, kuşlara yuva oldu İznik gölünde kuraklık sebebiyle yaşanan çekilme tarihî bazilikayı gün yüzüne çıkardı
YEREL HABERLER (Özel) Kuraklık bazilikayı da vurdu...İkinci ...
(Özel) Nilüfer’de doğal sütün litresi 5 TL Nilüfer Bostan’da doğal ari sertifikalı süt satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Nilüfer’de doğal sütün litresi 5 TL Nilüfer ...
Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar baskınında eski milli boksörle birlikte 8 ...
Dernekte kumar oynamaya gelenler uyuma numarası yapıp, dolap arkasına gizlendiler Dernek görünümlü kafe kumarhanesine baskın 84 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Dernekte kumar oynamaya gelenler uyuma numarası ...
Tinerle sobayı yakmaya çalışınca hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tinerle sobayı yakmaya çalışınca hastanelik oldu
TOFAŞ - Keravnos: 78-67
YEREL HABERLER TOFAŞ - Keravnos: 78-67
TOFAŞ - Keravnos (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Keravnos (EK FOTOĞRAFLAR)
TOFAŞ - Keravnos (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Keravnos (FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında bacağından vurdu
YEREL HABERLER 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında ...
Dündar: “Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz”
YEREL HABERLER Dündar: “Bütçesini en doğru kullanan belediyeyiz”
Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla vurdu
YEREL HABERLER Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla ...
Bursaspor’un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un kamp programı belli oldu
Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sondaja jandarma baskını
Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Nilüfer’de ocak ayı faaliyetleri
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun çevre ve şehircilik projelerini hayata geçiriyor"
YEREL HABERLER Milletvekili Ödünç: "Başkan Tanır, Türkiye’nin 2023 ...
Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
YEREL HABERLER Kardeşlik ‘pandemi’ tanımaz
AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanlığından suç duyurusu
Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Gürsu, gençlerin fikirleriyle dünyaya açılacak
Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ihbar edince yakalandı
YEREL HABERLER Alacaklılarına pompalı tüfek doğrulttu, komşuları ...
Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X