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İnegölspor'da galibiyet sevinci

DHA

İnegölspor'da galibiyet sevinci


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele veren İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe Spor´u 2-1 yenerek, devreyi galibiyetle kapadı.
Bu sonucun ardından 14´üncü basamağa yükselen Bursa temsilcisi, puanını da 14 yaptı. Son haftalardaki yükselişini Ankara deplasmanında da sürdüren İnegölspor, böylelikle üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti.
Karşılaşmayı değerlendiren İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti. "Giden gelen bir maç" olduğunu kaydeden Başkan Ademoğlu, "İlk yarı rakip 10 kişi kalmıştı ve ilk yarı çok rahat 2-0, 3-0 olacak bir maçtı. İkinci yarıda kardeşimizin bireysel hatasından dolayı penaltı oldu ve 1-0 geriye düştük. 1-0´dan maçı döndürmek de güzel oldu. Kardeşlerimiz iyi mücadele etti. Daha farklı da olabilirdi. Haftaya erteleme maçında karşılaşacağımız Ankara Demir maçına bakacağız. İnşallah oradan puan veya puanlar alıp, yukarı çıkmak istiyoruz. Biraz daha yukarı çıkmak istiyoruz. Alper başkanımız maçın ardından arayarak topçu kardeşlerimizi tebrik etti. Alper başkanımıza, Alinur başkanımıza, STK´larımıza, yanımızda olan taraftarlarımıza, bizi gerçekten samimiyetiyle eleştiren taraftarlarımızın hepsine hediye olsun. İnşallah yavaş yavaş iyi yerlere geleceğiz" dedi.
Mücadele için yolculuğa çıkmadan önce bütün personelin kendilerini uğurlamaya geldiğini belirten takım antrenörü Özgür Şahin ise maçı tam da bu anda kazandıklarını vurguladı.
Yolculuktan itibaren galibiyete inandıklarını söyleyen Şahin, "Maçın hemen başında rakip takım 10 kişi kaldı. Bu biraz bizde panik havası yarattı. `Rakip 10 kişi kaldı hemen gol atalım´ düşüncesine girdik. Tabii biraz daha sakin olmamız gerekiyordu. Topu biraz daha fazla çevirmemiz gerekiyordu. Hızlı oyun oynamamız gerekiyordu. Bunu ilk devrede yaptığımızı söyleyemeyiz. 1-2 tane pozisyonumuz vardı. Onları da golle sonuçlandıramadık. Tabii gol gelmeyince rakibin direnci artıyor. Hakemin bakış açısı, tercihleri biraz farklı oldu. Devrede oyuncularımızı bu konularda uyardık. `Rakip 10 kişi olabilir ama biz 11´e 11 devam edelim eksik kalmayalım´ diyerek biraz daha hızlı oynarsak maçı çevireceğimizi söyledik çocuklara. İkinci yarının hemen başında bizim penaltıyla beraber 10 kişi kalmamız, rakibin öne geçmesi baktığımız zaman en kötü senaryolardan ikincisi oldu. Ama sporcu grubumuz bırakmadılar, pes etmediler" diye konuştu.
Hacette Spor´un kendilerinin direkt rakibi olduğunu dile getiren Şahin, "Biraz daha dikkatli olsaydık maç daha farklı bitebilirdi. Bütün takıma teşekkür ediyorum ama kaleci Gökhan´a buradan ayrı teşekkür etmek istiyorum. Maçın önüne geçti. Yapması gerekeni en iyi şekilde yaptı. Biz Gökhan´la maçtan öncesi toplantımızda kendisine iyi bir kaleci olduğunu söyleyerek, motivasyon anlamında yaptığı kurtarışları ona gösterdik. Sağ olsun o da bizi mahcup etmedi. Eleştiri muhakkak olacak ama eleştirilere de maça katkı vererek en güzel cevap vermiş oldu. Yönetim kurulumuzu, personellerimizi, altyapımızdaki arkadaşlarımızı ve değerli taraftarlarımızın yüzünü güldürdüğümüze inanıyorum. İnşallah bundan sonra İnegölspor kazanmaya ve kaybetmemeye alışacak. Bu şekilde de devreyi bitirip, artık kafamızı, burnumuzu, hedefimizi yukarıya çevireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-07 10:51:50

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