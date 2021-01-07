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TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir: Son saniyeye kadar savaşacağız

DHA

TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir: Son saniyeye kadar savaşacağız


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Keravnos karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, "Gruptan çıkmak için son maçın son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma inanıyorum" dedi.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5´inci hafta mücadelesinde sahasında Keravnos´u 78-67 mağlup ederek grupta ilk 2 şansını son 2 maça taşıyan TOFAŞ´ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Tomislav Zubcic karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur için son maçın son saniyesine kadar savaşacaklarını vurgulayan Demir, "Bizim için gruptaki şansımızı son maça kadar sürdürmek adına önemli bir maçtı. Keravnos çok motive bir takım. Sıkışık bir fikstür içindeyiz. Maçın savunma tarafında iyiydik, hücum tarafında ise çok hata yaptık ve boş şutlarda isabet sağlayamadık. Yine de maçı kazanmayı başardık. Takımımı tebrik ediyorum. Gruptaki mücadele sürüyor. İç sahada iki tane çok şanssız maç kaybettik. Bundan sonra bu durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Son maçın son saniyesine kadar savaşacağız. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.
TOMISLAV ZUBCIC: ZOR BİR MAÇTI
Karşılaşmada 17 sayı-10 ribaund-3 asist ile double-double yapan Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic ise "Bizim için gruptaki konumumuz ve bir üst tura çıkmak için önemli bir maçtı. Zor bir maçtı ama sahadan galibiyet ile ayrılmayı başardık" ifadelerini kullandı.
B Grubu´nda dün oynanan maçlar sonunda TOFAŞ, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk 2 takibini sürdürürken, JDA Dijon´u sahasında 94-54 mağlup eden ERA Nymburk 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda; Dijon ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. TOFAŞ, gruptaki son 2 maçında 12 Ocak´ta JDA Dijon ile 19 Ocak´ta ERA Nymburk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-07 11:56:28

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