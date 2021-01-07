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Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı

DHA

Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı


Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA´da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan Y.G. (25) hayatını kaybetti. Jandarma sahte içkinin satıldığı tekel bayine baskın düzenleyerek, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Baskında  11 litre etil alkol ele geçirildi.
Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi´ndeki bir bağ evinde geçen cuma günü sahte içki içen 2 arkadaş, zehirlendi. Arkadaşlardan Y.G. hayatını kaybederken, Ö.Ö. (25) hastanede tedaviye alındı.
Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, 2 arkadaşın sahte içkiyi tekel bayinden satın aldığını belirledi.
Tekel bayine baskın düzenleyen ekipler, 11 litre etil alkol ve rakı yapımında kullanılan anason aroması ele geçirdi. İş yeri sahibi M.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, kentte 3 hafta önce 7 kişi sahte içkiden zehirlenerek, hayatını kaybetmiş, 5 kişi de hastane tedaviye alınmıştı.
5 şüpheli ise tutuklanmıştı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-01-07 15:29:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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