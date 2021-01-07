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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEBKA’dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek

İHA

BEBKA’dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” “Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik” “Sosyal İçerme” ve “Sosyal Sorumluluk” alanlarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje teklif çağrısına çıktı.
BEBKA, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvurularını başlattı.
SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden kuruluşların projeleri desteklenecek.
Proje Başvuru Süreci Nasıl Yürütülecek?
Program kapsamında toplam bütçesi asgari 1 milyon TL olan projeler % 90’a varan oranda desteklenebilecek.Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en fazla 18 ay olarak belirlendi.
Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Kalkınma Ajansı öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması bekleniyor.
BEBKA tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile BEBKA koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2021 Yılı SOGEP kapsamında her il için en fazla dört proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunulacak.
Ön Başvurular için Son Tarih 21 Şubat
Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formunu hazırlayıp 21 Şubat 2021 tarihine kadar sogep@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.
Bilgilendirme EToplantısı gerçekleştirilecek
Başvuru sahipleri için bilgilendirme toplantısı 12Ocak2021Salı günü saat 11.00’da internet üzerinden zoom.us/j/83011542492 adresinden gerçekleştirilecek.
Ayrıca, program hakkında detaylı bilgiye www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir veya “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçilebilir.

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