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Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak suyla çözülecek

DHA

Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak suyla çözülecek


Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)BURSA  Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Barajlarımızdaki su miktarı ortalaması yüzde 14, hiç yağış olmazsa 72 günlük su stoğumuz kaldı. Ancak 2023 yılında Çınarcık Barajı´ndan aktararak Bursa ile buluşturacağımız su sayesinde 30 yıl boyunca susuzluk tehdidini kentimizden uzak tutabileceğiz" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası su probleminin önüne geçmek için bilim adamları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla `Birinci Su Çalıştayı´ düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinden dolayı Türkiye´nin de aralarında bulunduğu dünya coğrafyasını susuzluk tehlikesinin beklediğini söyledi. Tedbir alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kuraklık, dört aşamadan oluşuyor. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve ekonomik kuraklık. Bursa, şu anda meteorolojik kuraklık aşamasında. Aldığımız tedbirler ile hidrolojik kuraklığı ötelemeyi başarmış bulunuyoruz. Ancak kuraklığın devamı halinde, aşama aşama tüm riskleri yaşamak zorunda kalabiliriz" diye konuştu.
KURAKLIĞA 30 YILLIK ÖTELEME
Bursa´nın 10 yıllık nüfus artış hızı baz alındığında 2050´ye doğru nüfusun 5 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bugün 3 milyonun üzerinde nüfusu bulunan Bursa´mız için BUSKİ marifetiyle ürettiğimiz çözümler ile susuzluğu öteleyebildik. Bursalı hemşerilerimizin mağdur olmasını önledik. Şu anda barajlarımızdaki su miktarı ortalaması yüzde 14 olup, hiç yağış almadan 72 günlük su stoğumuz bulunmaktadır. Ayrıca isale hattı projesine start verdiğimiz ve 2023 yılında Çınarcık Barajı´ndan aktararak, Bursa ile buluşturacağımız su miktarı, mevcut iki barajımızın toplam kapasitesinin 2 katına denk gelmektedir. Bu sayede 30 yıl boyunca susuzluk tehdidini kentimizden uzak tutmayı sağlayabileceğiz" dedi. 
ORTAK AKILLA DOĞRU ÇÖZÜM
İlk defa düzenledikleri `Su Çalıştayı´nın, bugünün problemlerinden çok, yarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, sürdürülebilir kent politikasını STK´lar ve bilim adamlarıyla birlikte oluşturmak istediklerini belirtti. Başkan Aktaş, "Bu toplantı kentin kaderini, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren önemli bir çalışmanın ilk adımıdır. Bildiğiniz üzere suyun toprakla buluşmasını önleyen beton binalardan asfalta, tarımsal faaliyetlerin su havzaları ve rezervlerine göre planlanmasına, anaokulundaki çocuklarımızdan başlayarak herkese su bilincinin aşılanmasına kadar geniş bir perspektifte konuyu ele alarak çözüm yollarını üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi´nden öğretim görevlileri ve STK temsilcileri ile Kent Konseyi üyeleri hazır bulundu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç de toplantıda Orhaneli Çayı üzerinde bulunan Çınarcık Barajı'ndan su getirilmesiyle ilgili bilgi verdi. DHA-Bölge Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ
2021-01-07 16:30:22

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